Ответь на вопрос: В какой день теплоход больше времени провёл в пути: в первый ил?? во второй ?

Математика
Ответь на вопрос: В какой день теплоход больше времени провёл в пути: в первый ил?? во второй ?
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Автор: Гость
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Гость:
Во первых нет самого условия ! нам не чего не известно!
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