Na3Po4 +AgNo -gt; Нужно молекулярное и ионное
Химия
Na3Po4 +AgNo -gt; Нужно молекулярное и ионное
Ответ(ы):
Гость:
1)NA2PO4+3AGNO3=2NANO3+AG3PO4(ОСАДОК) 2)NA2PO4+AGNO3=2NANO3+AG3PO4 В СКОБКАХ УКАЗЫВАЮ ЗАРЯД ИОНОВ 2NA(+)+PO4(-3)+AG(+)+NO3(-)=2NA+NO3+AG3PO4(ПЕРЕПИСЫВАЕМ КАК ЕСТЬ ПОТОМУ ЧТО ОСАДОК НА ИОН НЕ РАЗЛАГАЕТСЯ) ОДИНАКОВЫЕ ИОНЫ ПЕРЕЧЕРКИВАЕМ(КАК СОКРАЩЕНИЕ) PO4+AG=AG3PO4
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