Na3Po4 +AgNo -gt; Нужно молекулярное и ионное

Гость: Гость:

1)NA2PO4+3AGNO3=2NANO3+AG3PO4(ОСАДОК) 2)NA2PO4+AGNO3=2NANO3+AG3PO4 В СКОБКАХ УКАЗЫВАЮ ЗАРЯД ИОНОВ 2NA(+)+PO4(-3)+AG(+)+NO3(-)=2NA+NO3+AG3PO4(ПЕРЕПИСЫВАЕМ КАК ЕСТЬ ПОТОМУ ЧТО ОСАДОК НА ИОН НЕ РАЗЛАГАЕТСЯ) ОДИНАКОВЫЕ ИОНЫ ПЕРЕЧЕРКИВАЕМ(КАК СОКРАЩЕНИЕ) PO4+AG=AG3PO4