Начерти квадрат и раздели его на 8 равных треугольников
Математика
Начерти квадрат и раздели его на 8 равных треугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат 2) диагонали проведи 3) соедени середины противоположных сторон Готово
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