Нужно срочно ребята плизззззз

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Нужно срочно ребята плизззззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое: exercise book,subject,floor,picture,musium,uniform,window,rabber,carpet. вторая колонка:первых два,join,song,count,learn,spend,laugh,study.н у а в третий колонке соответственно все остальные слова
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