Какие из следующих событий или процессов можно использовать для передачи или пол??чения информации? Запиши в соответствии ячейках да или нет.Вспышка света,Школьный звонок,восход солнце,работа светофора,журчания ручей как,удар м...

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Для получения: вспышка света, школьный звонок, восход солнца, работа светофора, Для передачи: школьный звонок, работа светофора А вот на счёт Журчанья ручейка и удар мяча по стеклу- не знаю Надеюсь я тебе помогла...