Сочинение "Идеальные подарки", Какой подарок вы бы хотели получить, какой бы подар??ли другу небольшое 80-100 слов на русском языке

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Сочинение "Идеальные подарки", Какой подарок вы бы хотели получить, какой бы подар??ли другу небольшое 80-100 слов на русском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                               "Идеальные подарки"    Каждый человек любит подарки. Кто-то любит их дарить, а кто-то получать. Для каждого он (подарок) свой, особенный.  Подарки дарят на день рождения, Новый Год, Рождество, Пасху и т.д.     Я бы хотел (а) получить на свой день рождения уникальный подарок. Пусть будет это не машина последней модели, но подарок, который делали с душой, старались. Пускай это будет маленькая открытка с самодельным букетом цветов из картона, но его делали для меня. Купленная открытка также приятна, но разве её делал тот человек, кто тебе дарит подарок? Разве это то, о чём ты мечтаешь? Подарки должны быть неповторимы от каждого человека для другого человека.    У моего (моей) друга (подруги) через неделю день рождения. Я бы хотел(а) ей(ему) подарить что-то красивое. Скорее всего, это будет коробочка с надписью "Поздравляю", а в ней будет лежать шоколадка, открытка и что-нибудь ещё, приятное.    Любите получать подарки, но умейте их дарить! =)
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