Сочини сказку. каким будет зачин? каким будет конец?
Литература
Сочини сказку. каким будет зачин? каким будет конец?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был дед.Его убили.Конец
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