Одно из двух частей света расположенных на одном континенте

География
Одно из двух частей света расположенных на одном континенте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Египет Африка иЕвразия
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