Пожалуйста помогите решить номер 174
Математика
Пожалуйста помогите решить номер 174
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(14+7)+(14+7) надо сложить все числа и прибавить одно к другому
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