Пожалуйста помогите решить номер 174

Математика
Пожалуйста помогите решить номер 174
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(14+7)+(14+7) надо сложить все числа и прибавить одно к другому
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить алгебру!!
Ответить
Химия
Из какого раствора соли цинк будет вытеснять металл А. хлорид натрия Б. нитрат алюминия В. сульфат магния Г. хлорид меди (II)
Ответить
Русский язык
Сочинение "Идеальные подарки", Какой подарок вы бы хотели получить, какой бы подар??ли другу небольшое 80-100 слов на русском языке
Ответить
Математика
Вычислите:1/6+2/7 2) 11/18-5/12 3) 4 7/12+1 3/16 4) 8 17/20-6 7/10
Ответить
География
Одно из двух частей света расположенных на одном континенте
Ответить