Воду нагрели на 10 (градусов)(С) затратив 4.2 Дж теплоты определите массу воды удель??ая теплота воды 4200 дж/кг(Градусов)(С)

Физика
Воду нагрели на 10 (градусов)(С) затратив 4.2 Дж теплоты определите массу воды удель??ая теплота воды 4200 дж/кг(Градусов)(С)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t=10°с Q=4.2 Дж с=4200 Дж/ кг* °с найти m-? решение: m=Q/t*c m=4.2/4200*10 m=0.0001 кг
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