Начерти на листе бумаги в клетку такие фигуры, вырежи их и сложите из них всех трёх частей треугольник.
Математика
Начерти на листе бумаги в клетку такие фигуры, вырежи их и сложите из них всех трёх частей треугольник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто линейкой померь в книге и листочек обведи и вырезай всё
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