Начерти на листе бумаги в клетку такие фигуры, вырежи их и сложите из них всех трёх частей треугольник.

Математика

Начерти на листе бумаги в клетку такие фигуры, вырежи их и сложите из них всех трёх частей треугольник.

Автор: Гость