Начерти отрезок длина которого больше 4 сантиметров но меньше 8 сантиметров сколь??о отрезков на чертеже

Математика

Начерти отрезок длина которого больше 4 сантиметров но меньше 8 сантиметров сколь??о отрезков на чертеже

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