Начерти отрезок длина которого больше 4 сантиметров но меньше 8 сантиметров сколь??о отрезков на чертеже
Математика
Начерти отрезок длина которого больше 4 сантиметров но меньше 8 сантиметров сколь??о отрезков на чертеже
Ответ(ы):
Гость:
Надеюсь я правильно поняла)))
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