Начерти прямоугольник со стороной 1 дециметр и 1 сантиметров найди его площадь и п??риметр

Математика
Начерти прямоугольник со стороной 1 дециметр и 1 сантиметров найди его площадь и п??риметр
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр=22,площадь=10
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