Над широкими степями хищный коршун вьется. Мальчик в беленькой рубашке по селу и??ет. По траве высокой кони на просторы бродят. В окнах сельской церкви огоньки мигают. Отец его занят работой домашней. укажите падеж имен пр...
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Над широкими степями хищный коршун вьется. Мальчик в беленькой рубашке по селу и??ет. По траве высокой кони на просторы бродят. В окнах сельской церкви огоньки мигают. Отец его занят работой домашней. укажите падеж имен прилагательных
Ответ(ы):
Гость:
Над широкими-творительный,хищный-именительный,в беленькой-дательный,высокой-дательный,сельской-родительный,домашней-творительный
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