Надо обазначить части речи и обазначит члены предложения Прадовец положил лако??ство в вафельный рожок . Хозяин обнаружил у дверей крошечного котёнка. История о неудачном спектакле распостранилась по Италии. Строители вел...

Русский язык
Надо обазначить части речи и обазначит члены предложения Прадовец положил лако??ство в вафельный рожок . Хозяин обнаружил у дверей крошечного котёнка. История о неудачном спектакле распостранилась по Италии. Строители вели под землю длинный тонель
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продавец - сущ., подлежащее положил - глагол., сказуемое лакомство - сущ., дополнение в - предлог вафельный - прилагательное., определение рожок - сущ., дополнение
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