Надо обазначить части речи и обазначит члены предложения Прадовец положил лако??ство в вафельный рожок . Хозяин обнаружил у дверей крошечного котёнка. История о неудачном спектакле распостранилась по Италии. Строители вел...

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Надо обазначить части речи и обазначит члены предложения Прадовец положил лако??ство в вафельный рожок . Хозяин обнаружил у дверей крошечного котёнка. История о неудачном спектакле распостранилась по Италии. Строители вели под землю длинный тонель

Автор: Гость