Надо составить новые слова из слова алма
Қазақ тiлi
Надо составить новые слова из слова алма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лама.........аа аааааавв
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