Надо составить задачу по уровнению 1) 250-3у=115 2)х+3х+2×3х=120 3)(48-х)÷8=4

Математика
Надо составить задачу по уровнению 1) 250-3у=115 2)х+3х+2×3х=120 3)(48-х)÷8=4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) в первый день продали несколько кг конфет. во второй в три раза больше, чем в первый,а в третий в 2 раза больше, чем во второй. всего продали 120 кг. сколько кг конфет было продано в каждый день.
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