Надпишите названия гор Апеннинского полуострова
История
Надпишите названия гор Апеннинского полуострова
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1.Альпы2.Тибр3.этрускм4.509 г. до н.э5.Сицилия6.По7.город Помпеи, вулкан Везувий
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