Наиболее легкоплавкий металл? 1) Калий. 2) Кальций. 3)Железо. 4)Алюминий?
Химия
Наиболее легкоплавкий металл? 1) Калий. 2) Кальций. 3)Железо. 4)Алюминий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калий.............................................
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