Найди 2 числа , если известно что Их сумма равна 111, а разность равна 13
Математика
Найди 2 числа , если известно что Их сумма равна 111, а разность равна 13
Ответ(ы):
Гость:
1 число х, второе у. Составим систему уравнений ║х+у=111 ║х-у=13 Складываем 1 и 2 уравнение почленно, получаем 2х=124, х=62 у=111-62=49 Ответ: х=62, у=49
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