Найди их периметр и площадь- Ab2, bc3
Математика
Найди их периметр и площадь- Ab2, bc3
Ответ(ы):
Гость:
S=ab*bc=2*3=6 P=2(ab+bc)=2(2+3)=10
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