Срочно!!!Помогите пожалуйста решить задачу #869!!!Заранее Спасибо!!!

Математика
Срочно!!!Помогите пожалуйста решить задачу #869!!!Заранее Спасибо!!!
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