Помогите пожалуйста по русскому языку! Составьте предложен... Ой, кароче сами разб??ретесь... Заранее спасибо!!!!!!! :З :З
Русский язык
Помогите пожалуйста по русскому языку! Составьте предложен... Ой, кароче сами разб??ретесь... Заранее спасибо!!!!!!! :З :З
Ответ(ы):
Гость:
У Коли есть компьютер. К Васе пришли друзья. О знаменитом человеке написали в газете.
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