По стволу какое склонение

Русский язык
По стволу какое склонение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Второе склонение , потому что мужской род и нулевое окончание .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На некоторую сумму денег можно купить 18 тетрадей.Сколько можно купить на эту сумм?? денег альбомов,которые в 3 раза дороже тетрадей?
Ответить
Химия
Какое количество водорода выделится при взаимодействий 2,7 грамм аллюминия сероводородной кислотой
Ответить
Английский язык
Hardly, lately (2), hard, late. Вставить слова в прощенные места. We were so tired that we could ___ talk. I have not seen her ___ Can not yo...
Ответить
Физика
Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна объёмом 6м3, есди площадь основания её равна 1,5м2
Ответить
Русский язык
Выпиши предложение с однородными членами определи падеж у существительных . В ночном небе появились первые звездочки. Теплый ветерок играет с к...
Ответить