По стволу какое склонение
Русский язык
По стволу какое склонение
Ответ(ы):
Гость:
Второе склонение , потому что мужской род и нулевое окончание .
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