На некоторую сумму денег можно купить 18 тетрадей.Сколько можно купить на эту сумм?? денег альбомов,которые в 3 раза дороже тетрадей?
Математика
На некоторую сумму денег можно купить 18 тетрадей.Сколько можно купить на эту сумм?? денег альбомов,которые в 3 раза дороже тетрадей?
Ответ(ы):
Гость:
Если альбомы дороже,значит их будет меньше, а значит надо просто поделить количество тетради на разницу между ценой:18÷3=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Английский язык
Hardly, lately (2), hard, late. Вставить слова в прощенные места. We were so tired that we could ___ talk. I have not seen her ___ Can not yo...
Физика
Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна объёмом 6м3, есди площадь основания её равна 1,5м2
Русский язык
Выпиши предложение с однородными членами определи падеж у существительных . В ночном небе появились первые звездочки. Теплый ветерок играет с к...