Леворукость и фенилкетонурия – аутосомные рецессивные признаки, не сцепленных д??уг с другом. Здоровая леворукая женщина и здоровый праворукий мужчина имеют леворукую дочь и сына, который страдает фенилкетонурией. Чему равна в...

Биология

Леворукость и фенилкетонурия – аутосомные рецессивные признаки, не сцепленных д??уг с другом. Здоровая леворукая женщина и здоровый праворукий мужчина имеют леворукую дочь и сына, который страдает фенилкетонурией. Чему равна вероятность рождения в этой семье здорового ребенка, хорошо владеющего левой рукой? ПОМОГИТЕ НУЖНО СРОЧНОО!!!!!!

Автор: Гость