Леворукость и фенилкетонурия – аутосомные рецессивные признаки, не сцепленных д??уг с другом. Здоровая леворукая женщина и здоровый праворукий мужчина имеют леворукую дочь и сына, который страдает фенилкетонурией. Чему равна в...
Биология
Леворукость и фенилкетонурия – аутосомные рецессивные признаки, не сцепленных д??уг с другом. Здоровая леворукая женщина и здоровый праворукий мужчина имеют леворукую дочь и сына, который страдает фенилкетонурией. Чему равна вероятность рождения в этой семье здорового ребенка, хорошо владеющего левой рукой? ПОМОГИТЕ НУЖНО СРОЧНОО!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Решение на фото.....:)
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