СРОЧНО!!!!! 1)Положив в банк 4000р., вкладчик через два года получил 4410р. Какой процент начислял банк ежегодно? 2)сколько сторон у многоугольника если в нем можно провести 77 диагоналей? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! ПОМОГИТЕ!!!! ЭТО О...
Алгебра
СРОЧНО!!!!! 1)Положив в банк 4000р., вкладчик через два года получил 4410р. Какой процент начислял банк ежегодно? 2)сколько сторон у многоугольника если в нем можно провести 77 диагоналей? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! ПОМОГИТЕ!!!! ЭТО ОЧЕНЬ НУЖНО!!! ПОЖАЛУЙСТАААА
Ответ(ы):
Гость:
4000 - 100% 4410 - x x = 4410*100/4000 = 10,25% процент за два года 10,25/2 = 5,125% процент за один год
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