СРОЧНО!!!!! 1)Положив в банк 4000р., вкладчик через два года получил 4410р. Какой процент начислял банк ежегодно? 2)сколько сторон у многоугольника если в нем можно провести 77 диагоналей? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! ПОМОГИТЕ!!!! ЭТО О...

Алгебра

СРОЧНО!!!!! 1)Положив в банк 4000р., вкладчик через два года получил 4410р. Какой процент начислял банк ежегодно? 2)сколько сторон у многоугольника если в нем можно провести 77 диагоналей? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! ПОМОГИТЕ!!!! ЭТО ОЧЕНЬ НУЖНО!!! ПОЖАЛУЙСТАААА

Автор: Гость