Помогите плиз.логическая задача. Как набрать 6 литров воды в бочку используя сосуды с 9 и 5 литров.очень очень надо на сегодня.

Другие предметы
Помогите плиз.логическая задача. Как набрать 6 литров воды в бочку используя сосуды с 9 и 5 литров.очень очень надо на сегодня.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть сосуд с 9 литров будет 1, а с 5 - 2( мне так проще объяснить: 1)Наливаем в 1 сосуд воду и наливаем в 2 (9-5=4) делаем так дважды ( ведь не сказано какое кол-во сосудов): 2(9-5)=8 литров получили 2)Теперь из сосуда с 8 литров переливаем в 2 сосуд и остается 3 литра (8-5=3) Повторяем действия два раза и получено 6 литров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно!!!Помогите пожалуйста решить задачу #869!!!Заранее Спасибо!!!
Ответить
Биология
Леворукость и фенилкетонурия – аутосомные рецессивные признаки, не сцепленных д??уг с другом. Здоровая леворукая женщина и здоровый праворукий мужч...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста по русскому языку! Составьте предложен... Ой, кароче сами разб??ретесь... Заранее спасибо!!!!!!! :З :З
Ответить
Русский язык
По стволу какое склонение
Ответить
Математика
На некоторую сумму денег можно купить 18 тетрадей.Сколько можно купить на эту сумм?? денег альбомов,которые в 3 раза дороже тетрадей?
Ответить