Помогите плиз.логическая задача. Как набрать 6 литров воды в бочку используя сосуды с 9 и 5 литров.очень очень надо на сегодня.
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Помогите плиз.логическая задача. Как набрать 6 литров воды в бочку используя сосуды с 9 и 5 литров.очень очень надо на сегодня.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть сосуд с 9 литров будет 1, а с 5 - 2( мне так проще объяснить: 1)Наливаем в 1 сосуд воду и наливаем в 2 (9-5=4) делаем так дважды ( ведь не сказано какое кол-во сосудов): 2(9-5)=8 литров получили 2)Теперь из сосуда с 8 литров переливаем в 2 сосуд и остается 3 литра (8-5=3) Повторяем действия два раза и получено 6 литров
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