Найди имена существительные,оредели их число. Дым столбом к морозу.Если ночью был иней,днём снег не выпадет.Кошка к печурке стужа на двор.Какова вечерняя заря,таков и другой день.

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Найди имена существительные,оредели их число. Дым столбом к морозу.Если ночью был иней,днём снег не выпадет.Кошка к печурке стужа на двор.Какова вечерняя заря,таков и другой день.

Автор: Гость