Найди имена существительные,оредели их число. Дым столбом к морозу.Если ночью был иней,днём снег не выпадет.Кошка к печурке стужа на двор.Какова вечерняя заря,таков и другой день.
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Найди имена существительные,оредели их число. Дым столбом к морозу.Если ночью был иней,днём снег не выпадет.Кошка к печурке стужа на двор.Какова вечерняя заря,таков и другой день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут все ед.ч (дым,столбом,морозу,ночью,иней,днем,снег,кошка,печурке,стужа,двор,заря,день)
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