Сочинение на тему: зачем нужно изучать руссский язык и литературу?

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Мы не можем представить себе мир, где нет языка, где люди не умеют говорить и общаться. Конечно, вы скажите, а как же наши древние предки? Как они понимали друг друга? Но разве у них не было своеобразного языка жестов или тех же «мычащих» звуков, при помощи которых они передавали информацию. Да, как хорошо, что мы живем в современно веке, и нам не надо объясняться на жестах, что бы передать ту или иную мысль. У каждой страны есть свой язык. Так как мы граждане России, то наш язык - русский.( Современный русский национальный язык сформировался 15 – 17 веках)Но ведь с детства мы прекрасно научились общаться, так зачем нам надо изучать русский язык дальше и тем более читать литературу? Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно. Каждый человек, хотя бы раз в жизни изучал русский язык в школе. Начиная с первого класса, мы прописывали буквы и учились читать. Неужели все это было напрасно? Конечно, нет. Так как мы находимся в социуме (обществе), нам надо находить общий язык и налаживать взаимоотношения между другими людьми. Я думаю, любому не понравиться общаться с неначитанным и не умеющим правильно построить предложение человеком. Так мы просто не будем понимать друг друга. Культурный человек всегда обогащает свой словарный запас и делает свою речь более правильной, красивой и четкой. Для нас есть все богатство русского языка, чтобы стать грамотными людьми. Изучение русского языка поможет нам в будущем и настоящем. Сколько было у нас русских писателей и мастеров слова, которые внесли свою лепту в мировую литературу. Так у Пушкина словарный запас был 20 000 слов! Каждый день лексика нашего языка обогащается. Правильно сказал Гоголь про русский язык: «Необыкновенный язык наш есть ещё тайна; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащается ежеминутно» Только в русском языке одно слово может иметь множество значений! Знание языка позволяет каждому из нас выражать свои мысли. Так, может быть, в будущем вы напишите книгу и внесете еще больше слов в запас языка. И не стоит забывать, что слово – может быть, как и оружием, а так и может помочь человеку в трудную минуту.