Как изменится сила всемирного тяготения между двумя телами,если массу одного тел?? и расстояние между телами уменьшить в 2 раза?

Физика
Как изменится сила всемирного тяготения между двумя телами,если массу одного тел?? и расстояние между телами уменьшить в 2 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно формуле всемирного тяготения сила увеличится в 2 раза
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