Как изменится сила всемирного тяготения между двумя телами,если массу одного тел?? и расстояние между телами уменьшить в 2 раза?

Физика

Как изменится сила всемирного тяготения между двумя телами,если массу одного тел?? и расстояние между телами уменьшить в 2 раза?

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