Приставки к слову "история" так, чтобы в корне писалась и и ы.
Русский язык
Приставки к слову "история" так, чтобы в корне писалась и и ы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Истории, историы, иистории
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