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Найди значение выражения 0,5(-√8)²
Математика
Найди значение выражения 0,5(-√8)²
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5(-√8)²=0,5*8=4 думаю, что так, хотя не уверена насчет минуса.
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