Какие черты позволили тараканами к жизни в жилище людей?

Биология
Какие черты позволили тараканами к жизни в жилище людей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за хорошего среди обитания летом им хорошо зисой тепло ну и еда постоянно присутствует)
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