Какие черты позволили тараканами к жизни в жилище людей?
Биология
Какие черты позволили тараканами к жизни в жилище людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за хорошего среди обитания летом им хорошо зисой тепло ну и еда постоянно присутствует)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как относилась Маша к Дубровскому:(не сочинение а вопрос короткий) 2вопрос Почему Владимир Дубровский отказался о мести (не сочинение а короткий ...
Русский язык
Обществознание
Назовите и проиллюстрируйте примерами два признака социального института на при??ере религии Срочно!! Помогите пожалуйста