Можно пожалуйста 5 предложений с чередуещимися гласными
Русский язык
Можно пожалуйста 5 предложений с чередуещимися гласными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть блЕстящий костюм. На выходных мы убИрались в доме. Нам предлОжили посетить музей в Москве. Ребёнок рАстёт не по дням, а по часам Мы расстЕлили одеяло на траве.
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