Продолжите риторическое обращение: 1) Дорогие друзья! 2) Уважаемые телезрители! 3) Москвичи и москвички! 4) Коллеги!
Русский язык
Продолжите риторическое обращение: 1) Дорогие друзья! 2) Уважаемые телезрители! 3) Москвичи и москвички! 4) Коллеги!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) Дамы и господа!.........
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