Образуйте от каждого имени существительного однокоренное имя существительное первого склонения. Запишите слова по образцу. Подчеркните словах изученные орфограммы. Слова сельдь, метель, пыль, ночь, цепь, кость, ель.

Русский язык
Образуйте от каждого имени существительного однокоренное имя существительное первого склонения. Запишите слова по образцу. Подчеркните словах изученные орфограммы. Слова сельдь, метель, пыль, ночь, цепь, кость, ель.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А образца нет :( сельдь - селёдка, метель - метелица, пыль - пылинка, ночь - ночка, цепь - цепочка, кость - косточка, ель - ёлка. Надеюсь, правильно :)
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