Образуйте от каждого имени существительного однокоренное имя существительное первого склонения. Запишите слова по образцу. Подчеркните словах изученные орфограммы. Слова сельдь, метель, пыль, ночь, цепь, кость, ель.

Русский язык

Образуйте от каждого имени существительного однокоренное имя существительное первого склонения. Запишите слова по образцу. Подчеркните словах изученные орфограммы. Слова сельдь, метель, пыль, ночь, цепь, кость, ель.

Автор: Гость