Как осуществить схему (NH4)3PO4--gt;NH3--gt;NH4NO2--gt;N2--gt;NO
Химия
Как осуществить схему (NH4)3PO4--gt;NH3--gt;NH4NO2--gt;N2--gt;NO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(NH4)3PO4+3KOH=3NH3+3H2O+K3PO4 NH3+HNO2=NH4NO2 NH4NO2=N2+2H2O N2+O2=2NO
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