Назовите и проиллюстрируйте примерами два признака социального института на при??ере религии Срочно!! Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

1) наличие норм, регулирующих поведение людей. пример: каждый христианин должен соблюдать пост и выполнять требование заповедей. 2) совокупность лиц, занятых определенной деятельностью. Религию невозможно представить без духовенства, то есть священников и монахов, участвующих в отправлении религиозного культа.