Кто ввел понятие анализаторы? дайте определение. Сколько звеньев у анализаторов?

Биология
Кто ввел понятие анализаторы? дайте определение. Сколько звеньев у анализаторов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понятие Анализаторы ввел И.П.Павлов. Анализатор - это нервный аппарат, осуществляющий функцию анализа и синтеза раздражителей, исходящих из внешней и внутренней среды организма.Анализатор состоит из 3 отделов:1)периферический,2)проводящие пути,3)корковые проекционные зоны. Это всё что знаю:)
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