Как относилась Маша к Дубровскому:(не сочинение а вопрос короткий) 2вопрос Почему Владимир Дубровский отказался о мести (не сочинение а короткий вопрос(

Литература
Как относилась Маша к Дубровскому:(не сочинение а вопрос короткий) 2вопрос Почему Владимир Дубровский отказался о мести (не сочинение а короткий вопрос(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубовский отказался от мести потому что любил Машу ,а Маша сначала относилась к нему как к слуге но потом полюбила его
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