Как относилась Маша к Дубровскому:(не сочинение а вопрос короткий) 2вопрос Почему Владимир Дубровский отказался о мести (не сочинение а короткий вопрос(
Литература
Как относилась Маша к Дубровскому:(не сочинение а вопрос короткий) 2вопрос Почему Владимир Дубровский отказался о мести (не сочинение а короткий вопрос(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубовский отказался от мести потому что любил Машу ,а Маша сначала относилась к нему как к слуге но потом полюбила его
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Назовите и проиллюстрируйте примерами два признака социального института на при??ере религии Срочно!! Помогите пожалуйста