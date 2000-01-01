Найди значение выражения а плюс Б если А равно 347 б равно 6893
Математика
Найди значение выражения а плюс Б если А равно 347 б равно 6893
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А плюс Б равно 6893+347=7240
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