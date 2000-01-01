Вырази в квадратных метрах: Вырази в квадратных дециметрах 2000 дм2 = и квадратны?? сантиметрах 65 000 дм 2= 450 см 2 = 8 435 см 2 =

Математика

Вырази в квадратных метрах: Вырази в квадратных дециметрах 2000 дм2 = и квадратны?? сантиметрах 65 000 дм 2= 450 см 2 = 8 435 см 2 =

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