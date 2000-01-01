Вырази в квадратных метрах: Вырази в квадратных дециметрах 2000 дм2 = и квадратны?? сантиметрах 65 000 дм 2= 450 см 2 = 8 435 см 2 =
Математика
Вырази в квадратных метрах: Вырази в квадратных дециметрах 2000 дм2 = и квадратны?? сантиметрах 65 000 дм 2= 450 см 2 = 8 435 см 2 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000 дм2=20м2 ? ? дальше я написал чтобы символов хватило
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
Химия
1.К 320 г раствора хлорида бария с массовой долей 0,13 прилили избыток раствора соляной кислоты.Определите массу образовавшегося осадка. 2.К 82,3...