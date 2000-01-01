Какой фразеологизм возник на основе пословиц:за двумя зайцами погонишься,ни одно??о не поймаешь.Не в свои сани не садись.Стреляного воробья на мякине не проведёшь.
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Какой фразеологизм возник на основе пословиц:за двумя зайцами погонишься,ни одно??о не поймаешь.Не в свои сани не садись.Стреляного воробья на мякине не проведёшь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1гнаться за двумя зайцами 2сесть не в свои сани 3на мякине не проведешь
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