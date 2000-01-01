На координатном луче распологаются следующие точки:А(5), В(8), Е(15), М(13). Какие из них ??аходятся правее точки N(12)?

Математика

На координатном луче распологаются следующие точки:А(5), В(8), Е(15), М(13). Какие из них ??аходятся правее точки N(12)?

Автор: Гость