Найдите диаметр круга,если длина окружности этого крена равно 37,2 м (число П округляйте до десятых)

Математика
Найдите диаметр круга,если длина окружности этого крена равно 37,2 м (число П округляйте до десятых)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
L-длина окружности R-радиус D-диаметр П=3,14 L=2ПR R=L/2П R=37,2/(2*3,14)=5.92м D=2R D=2*5,92=11.84м
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