Найдите город , где находилась знаменитая "библиотека глиняных книг " и надпишите ??го название

История
Найдите город , где находилась знаменитая "библиотека глиняных книг " и надпишите ??го название
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В городе Ниневия  столица могущественного рабовладельческого государства Ассирии 
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