Найдите город , где находилась знаменитая "библиотека глиняных книг " и надпишите ??го название
История
Найдите город , где находилась знаменитая "библиотека глиняных книг " и надпишите ??го название
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В городе Ниневия столица могущественного рабовладельческого государства Ассирии
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