Физика 1 курс Связано с погрешностью Помогите пожалуйста

Физика
Физика 1 курс Связано с погрешностью Помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну погрешность в 7-ом классе я изучал месяц назад(одна из 1-вых тем) погрешность это число показывающее отклонение от настоящей величины. Например если линейка имеет "2" делителя см и мм то погрешность допустим 1, если на линейке минимальный делитель микрометры то погрешность "1"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Никак не получается в третьем пункте номер 2 и 3 Помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Помогите составить сочинение на тему "С кем бы я хотел путешествовать"
Ответить
Русский язык
Спишите, расставьте пропущенные буквы, обозначьте графически условия выбора орфограммы в корне. Отл_жить, пол_жить, прил_жить, предпол_гать, изл_га...
Ответить
История
Сравните цели реконкисты и столетней войны
Ответить
Қазақ тiлi
Дерексиз зат есими бар Макал табу керек
Ответить