Физика 1 курс Связано с погрешностью Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Ну погрешность в 7-ом классе я изучал месяц назад(одна из 1-вых тем) погрешность это число показывающее отклонение от настоящей величины. Например если линейка имеет "2" делителя см и мм то погрешность допустим 1, если на линейке минимальный делитель микрометры то погрешность "1"