Физика 1 курс Связано с погрешностью Помогите пожалуйста
Физика
Физика 1 курс Связано с погрешностью Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну погрешность в 7-ом классе я изучал месяц назад(одна из 1-вых тем) погрешность это число показывающее отклонение от настоящей величины. Например если линейка имеет "2" делителя см и мм то погрешность допустим 1, если на линейке минимальный делитель микрометры то погрешность "1"
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