Кто из писателей-ученых не упомянут Ж.Верном, как автор одной из книг библиотеки п??едставленной капитаном Немо в пользованик профессору Аронаксу?

История

Кто из писателей-ученых не упомянут Ж.Верном, как автор одной из книг библиотеки п??едставленной капитаном Немо в пользованик профессору Аронаксу?

Автор: Гость