Найдите градусные меры остальных углов.Один из смежных углов на 48° меньше другого.Найди эти углы

Геометрия
Найдите градусные меры остальных углов.Один из смежных углов на 48° меньше другого.Найди эти углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меньший угол- х-48 больший угол- х уравнение:  х+х-48=180 2х=228 х=114(больший угол) 114-48=66(меньший угол)
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